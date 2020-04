Anche i droni in campo a Quartu per controllare meglio centro urbano, coste e campagne. Obiettivo: verificare il rispetto delle misure disposte per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Si comincia domani: l’attività di monitoraggio aereo andrà avanti anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta per vigilare su flussi di traffico e eventuali assembramenti. Ma il controllo dall’alto proseguirà anche nei giorni successivi. Un territorio, quello di Quartu, molto vasto: circa cento chilometri quadrati.

La società Italdron Academy Base Sardegna ha messo a disposizione un mezzo aeromobile a pilotaggio remoto con equipaggio, composto da pilota e operatore certificati. Uno staff completo pronto a operare sotto le direttive della Polizia locale. E, precisa l’amministrazione, senza alcun onere a carico del Comune.