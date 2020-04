Il prossimo 29 ottobre Liam Gallagher si esibirà gratuitamente per gli operatori del servizio sanitario nazionale britannico impegnati in queste settimane nell’emergenza coronavirus. L’ex Oasis lo ha annunciato sui profili social ufficiali:

It’s an honour to announce that I will be doing a gig for the NHS and careworkers at London’s TheO2 on October 29th. They do an incredible job, we are very lucky to have them. LG x pic.twitter.com/iRfb2RNNNy

— Liam Gallagher (@liamgallagher) April 10, 2020