La nascita del Mes

Inizialmente, come ricostruisce il dossier del Senato, l’idea di creare uno strumento che sostituisse quelli temporanei per gestire la crisi economica dell’Eurozona è arrivata nel Consiglio europeo del 28-29 ottobre 2010.

Come si legge nelle conclusioni pubblicate dal Consiglio al termine dell’incontro, l’intenzione era quella di introdurre un meccanismo permanente verso la metà del 2013.

“Nel luglio 2011, al termine di una fase di trattativa tra gli Stati aderenti, si giunge ad un accordo”, spiega il dossier del Senato. “Un accordo successivo ha riguardato l’anticipazione di un anno l’entrata in vigore del Mes, stabilendo che questi inizierà ad operare dal luglio 2012 (anziché nel 2013)”.

Ricordiamo che nel luglio 2011 in Italia era ancora operativo il Governo Berlusconi con Giorgia Meloni, Ministro della Gioventù.

Il Trattato che ha istituito il Meccanismo europeo di stabilità (il Mes, appunto) è stato firmato il 2 febbraio 2012 dagli allora 17 Stati membri della zona euro (a cui si sono aggiunti poi Lituania e Lettonia), per poi diventare operativo l’8 ottobre 2012.

Questa firma era stata però possibile dopo una riforma dei trattati fondamentali dell’Unione europea. Il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, infatti, era giunto all’accordo di cambiare il Trattato sul funzionamento unico dell’Ue (il Tfue), e in particolare l’articolo 136, a cui era stato aggiunto il seguente paragrafo: “Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità”.

I voti sul Mes

Vediamo che cosa successe in Italia. Il disegno di legge intitolato “Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (Mes)” (qui il testo integrale) è stato presentato in Senato il 3 aprile 2012, due mesi dopo la firma del Trattato.

Ricordiamo che nell’aprile 2012 in Italia era stato costituito il Governo Monti.

Il voto favorevole di Palazzo Madama è arrivato poi il 12 luglio 2012, mentre l’approvazione definitiva è stata data dalla Camera una settimana dopo, il 19 luglio 2012.

A Montecitorio, come ha tenuto traccia Openpolis, il via libera alla ratifica è stato dato con 325 voti favorevoli, 53 contrari, 36 astenuti e 214 assenti. Tutti i 168 deputati del Partito democratico presenti votarono a favore, così come 83 parlamentari del Popolo della libertà, 30 dell’Unione di Centro e 14 di Futuro e libertà.

La Lega (con Roberto Maroni segretario) fu l’unica a votare contro (51 no), insieme a due voti ribelli all’interno del Pdl, Guido Crosetto (Oggi in Fratelli d’Italia) e Lino Miserotti. Il giorno della votazione, la futura leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, all’epoca deputata del Popolo della libertà, era invece assente.

Come accennato, ci sono due momenti cruciali da prendere in esame per quanto concerne la nascita del MES. Il primo risale al 23 marzo 2011, quando il Parlamento europeo diede il suo “OK” per una prima sottoscrizione del Meccanismo di Stabilità Europea. Ora, se da un lato è oggettivo che in quella fase fosse ancora operativo il governo Berlusconi, con Giorgia Meloni ministro, è altrettanto vero che la Lega sia stata sempre contraria all’idea.

Nota a margine su Salvini, che il 23 marzo 2011 era assente al momento della votazione dello stesso parlamento europeo.

Ricapitolando, il Mes fu negoziato dal Governo Berlusconi sostenuto da Giorgia Meloni e Matteo Salvini e poi votato dal Governo Monti.

Se sulla posizione della Lega sembrano esserci pochi dubbi sulla posizione espressa attraverso le votazioni di Camera e Senato, mentre sui parliamentari che poi confluirono in Fratelli d’Italia la situazione sembra essere molto diversa.

Ricordiamo che se l’attuale leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, all’epoca deputata del Popolo delle Libertà non partecipo’ al voto mentre i senatori e deputati della sua area politica votarono a maggioranza a favore, tranne il “ribelle” Guido Crosetto.

Al Senato il voto favorevole fu espresso in questo modo

Due senatori, Alessio Butti e Achille Totaro, oggi rispettivamente deputato e senatore di Fratelli d’Italia votarono a favore.

Alla Camera, dove non è facile trovare il verbale della votazione, il voto fu così espresso:

Parlamentare voto circoscrizione ABELLI Giancarlo (PdL) Favorevole Lombardia 3 ABRIGNANI Ignazio (PdL) Favorevole Marche ADINOLFI Mario (PD) Favorevole Lazio 1 ADORNATO Ferdinando (UDC) Favorevole Abruzzo AGOSTINI Luciano (PD) Favorevole Marche ALBINI Tea (PD) Favorevole Toscana ALBONETTI Gabriele (PD) Favorevole Emilia-Romagna ALESSANDRI Angelo (Lega) Contrario Emilia-Romagna ALFANO Angelino (PdL) Assente Sicilia 1 ALFANO Gioacchino (PdL) Favorevole Campania 1 ALLASIA Stefano (Lega) Contrario Piemonte 1 AMICI Sesa (PD) Favorevole Lazio 2 ANGELI Giuseppe (PdL) Favorevole America meridionale ANGELUCCI Antonio (PdL) Assente Lombardia 2 ANTONIONE Roberto (Misto) Assente Friuli-Venezia Giulia ARACRI Francesco (PdL) Assente Lazio 2 ARACU Sabatino (PdL) Assente Abruzzo ARGENTIN Ileana (PD) Assente Lazio 1 ARMOSINO Maria Teresa (PdL) Favorevole Piemonte 2 ASCIERTO Filippo (PdL) Assente Veneto 1 BACCINI Mario (PdL) Favorevole Lazio 1 BACHELET Giovanni Battista (PD) Favorevole Lazio 1 BALDELLI Simone (PdL) Favorevole Marche BARANI Lucio (PdL) Favorevole Toscana BARBA Vincenzo (PdL) Assente Puglia BARBARESCHI Luca Giorgio (Misto) Assente Sardegna BARBARO Claudio (FLI) Favorevole Marche BARBATO Francesco (IdV) Assente Campania 1 BARBI Mario (PD) Favorevole Piemonte 2 BARBIERI Emerenzio (PdL) Favorevole Emilia-Romagna BARETTA Pier Paolo (PD) Favorevole Veneto 2 BECCALOSSI Viviana (PdL) Assente Lombardia 2 BELCASTRO Elio Vittorio (Misto) Astenuto Calabria BELLANOVA Teresa (PD) Favorevole Puglia BELLOTTI Luca (PdL) Astenuto Veneto 1 BELTRANDI Marco (PD) Favorevole Emilia-Romagna BENAMATI Gianluca (PD) Favorevole Emilia-Romagna BERARDI Amato (PdL) Favorevole America settentrionale e centrale BERGAMINI Deborah (PdL) Assente Toscana BERLUSCONI Silvio (PdL) Assente Molise BERNARDINI Rita (PD) Favorevole Sicilia 2 BERNARDO Maurizio (PdL) Assente Lombardia 3 BERNINI Anna Maria (PdL) Assente Emilia-Romagna BERRETTA Giuseppe (PD) Favorevole Sicilia 2 BERRUTI Massimo Maria (PdL) Assente Lombardia 2 BERSANI Pier Luigi (PD) Assente Emilia-Romagna BERTOLINI Isabella (PdL) Favorevole Emilia-Romagna BIANCOFIORE Michaela (PdL) Assente Campania 2 BIANCONI Maurizio (PdL) Assente Toscana BIASOTTI Sandro (PdL) Favorevole Liguria BIAVA Francesco (PdL) Assente Emilia-Romagna BINDI Rosy (PD) In missione Toscana BINETTI Paola (UDC) Favorevole Lombardia 2 BITONCI Massimo (Lega) Contrario Veneto 1 BOBBA Luigi (PD) Favorevole Piemonte 2 BOCCHINO Italo (FLI) Assente Campania 1 BOCCI Gianpiero (PD) Assente Umbria BOCCIA Francesco (PD) Favorevole Puglia BOCCIARDO Mariella (PdL) Favorevole Lombardia 1 BOCCUZZI Antonio (PD) Favorevole Piemonte 1 BOFFA Costantino (PD) Favorevole Campania 2 BONAIUTI Paolo (PdL) Favorevole Toscana BONAVITACOLA Fulvio (PD) Assente Campania 2 BONCIANI Alessio (UDC) Favorevole Toscana BONGIORNO Giulia (FLI) Favorevole Lazio 1 BONINO Guido (Lega) Contrario Liguria BONIVER Margherita (PdL) In missione Piemonte 1 BORDO Michele (PD) Favorevole Puglia BORGHESI Antonio (IdV) Astenuto Veneto 1 BOSI Francesco (UDC) Favorevole Toscana BOSSA Luisa (PD) Favorevole Campania 1 BOSSI Umberto (Lega) Assente Lombardia 1 BRAGA Chiara (PD) Favorevole Lombardia 2 BRAGANTINI Matteo (Lega) Contrario Veneto 1 BRAMBILLA Michela Vittoria (PdL) Assente Emilia-Romagna BRANCHER Aldo (PdL) Assente Veneto 1 BRANDOLINI Sandro (PD) Favorevole Emilia-Romagna BRATTI Alessandro (PD) Favorevole Emilia-Romagna BRESSA Gianclaudio (PD) Favorevole Trentino-Alto Adige BRIGUGLIO Carmelo (FLI) Assente Sicilia 2 BRUGGER Siegfried (Misto) Assente Trentino-Alto Adige BRUNETTA Renato (PdL) Favorevole Veneto 2 BRUNO Donato (PdL) Favorevole Puglia BUCCHINO Gino (PD) Favorevole America settentrionale e centrale BUONANNO Gianluca (Lega) Contrario Piemonte 2 BUONFIGLIO Antonio (Misto) In missione Puglia BURTONE Giovanni Mario Salvino (PD) Favorevole Sicilia 2 BUTTIGLIONE Rocco (UDC) Favorevole Puglia CALABRIA Annagrazia (PdL) Favorevole Lazio 1 CALDERISI Giuseppe (PdL) Favorevole Puglia CALEARO CIMAN Massimo (PT (già IR)) Assente Veneto 1 CALGARO Marco (UDC) Favorevole Piemonte 1 CALLEGARI Corrado (Lega) Contrario Veneto 2 CALVISI Giulio (PD) Favorevole Sardegna CAMBURSANO Renato (Misto) Favorevole Piemonte 2 CANNELLA Pietro (PdL) Favorevole Sicilia 1 CAPANO Cinzia (PD) Favorevole Puglia CAPARINI Davide (Lega) Contrario Lombardia 2 CAPITANIO SANTOLINI Luisa (UDC) Favorevole Veneto 2 CAPODICASA Angelo (PD) Assente Sicilia 1 CARDINALE Daniela (PD) Favorevole Sicilia 1 CARELLA Renzo (PD) Assente Lazio 1 CARFAGNA Maria Rosaria (PdL) Assente Campania 2 CARLUCCI Gabriella (UDC) Favorevole Puglia CARRA Marco (PD) Favorevole Lombardia 3 CARRA Enzo (UDC) Favorevole Sicilia 1 CASERO Luigi (PdL) Favorevole Lombardia 1 CASINI Pier Ferdinando (UDC) Favorevole Liguria CASSINELLI Roberto (PdL) Astenuto Liguria CASTAGNETTI Pierluigi (PD) Favorevole Emilia-Romagna CASTELLANI Carla (PdL) Favorevole Abruzzo CASTIELLO Giuseppina (PdL) Favorevole Campania 1 CATANOSO Basilio (PdL) Assente Sicilia 2 CATONE Giampiero (PT (già IR)) Assente Campania 1 CAUSI Marco (PD) Assente Sicilia 2 CAVALLARO Mario (PD) Favorevole Marche CAVALLOTTO Davide (Lega) Contrario Piemonte 1 CAZZOLA Giuliano (PdL) Favorevole Emilia-Romagna CECCACCI RUBINO Fiorella (PdL) Favorevole Lazio 1 CENNI Susanna (PD) Favorevole Toscana CENTEMERO Elena (PdL) Assente Lombardia 1 CERA Angelo (UDC) Assente Puglia CERONI Remigio (PdL) Favorevole Marche CESA Lorenzo (UDC) Favorevole Puglia CESARIO Bruno (PT (già IR)) Favorevole Campania 1 CESARO Luigi (PdL) Assente Campania 1 CHIAPPORI Giacomo (Lega) Contrario Lombardia 1 CICCANTI Amedeo (UDC) Favorevole Marche CICCHITTO Fabrizio (PdL) Favorevole Lazio 1 CICCIOLI Carlo (PdL) Astenuto Marche CICU Salvatore (PdL) Assente Sardegna CILLUFFO Francesca (PD) Assente Piemonte 1 CIMADORO Gabriele (IdV) Astenuto Lombardia 1 CIRIELLI Edmondo (PdL) In missione Campania 2 CIRIELLO Pasquale (PD) Assente Campania 1 CODURELLI Lucia (PD) Favorevole Lombardia 2 COLANINNO Matteo (PD) Assente Lombardia 1 COLOMBO Furio (PD) Favorevole Lombardia 1 COLUCCI Francesco (PdL) In missione Lombardia 1 COMAROLI Silvana (Lega) Contrario Lombardia 2 COMMERCIO Roberto (Misto) In missione Sicilia 2 COMPAGNON Angelo (UDC) Favorevole Friuli-Venezia Giulia CONCIA Anna Paola (PD) Assente Puglia CONSIGLIO Nunziante (Lega) Contrario Lombardia 2 CONSOLO Giuseppe (FLI) Favorevole Lazio 1 CONTE Giorgio (FLI) Favorevole Veneto 1 CONTE Gianfranco (PdL) In missione Lazio 2 CONTENTO Manlio (PdL) Favorevole Friuli-Venezia Giulia CORSARO Massimo (PdL) Assente Lombardia 3 CORSINI Paolo (PD) Favorevole Lombardia 2 COSCIA Maria (PD) Favorevole Lazio 1 COSENTINO Nicola (PdL) Assente Campania 2 COSENZA Giulia (PdL) Favorevole Campania 2 COSSIGA Giuseppe (PdL) Assente Sardegna COSTA Enrico (PdL) Favorevole Piemonte 2 CRAXI Stefania Gabriella Anastasia (Misto) Assente Lombardia 1 CRIMI Rocco (PdL) Assente Lazio 2 CROLLA Simone Andrea (PdL) Favorevole Lombardia 1 CROSETTO Guido (PdL) Contrario Piemonte 1 CROSIO Jonny (Lega) Contrario Lombardia 2 CUOMO Antonio (PD) Favorevole Campania 2 CUPERLO Giovanni (PD) Favorevole Toscana D’ALEMA Massimo (PD) Assente Puglia D’ALESSANDRO Luca (PdL) Assente Puglia D’AMICO Claudio (Lega) Contrario Lombardia 1 D’ANNA Vincenzo (PT (già IR)) Assente Campania 1 D’ANTONA Olga (PD) Favorevole Campania 1 D’ANTONI Sergio Antonio (PD) Assente Sicilia 1 D’INCECCO Vittoria (PD) Favorevole Abruzzo D’IPPOLITO VITALE Ida (UDC) Favorevole Calabria DAL LAGO Manuela (Lega) Assente Veneto 1 DAL MORO Gian Pietro (PD) Favorevole Veneto 1 DAMIANO Cesare (PD) Favorevole Piemonte 2 DE ANGELIS Marcello (PdL) Assente Abruzzo DE BIASI Emilia Grazia (PD) Favorevole Lombardia 1 DE CAMILLIS Sabrina (PdL) Astenuto Molise DE CORATO Riccardo (PdL) Favorevole Lombardia 1 DE GIROLAMO Nunzia (PdL) In missione Campania 2 DE LUCA Francesco (PdL) Assente Veneto 1 DE MICHELI Paola (PD) Assente Emilia-Romagna DE NICHILO RIZZOLI Melania (PdL) Assente Lazio 1 DE PASQUALE Rosa (PD) Favorevole Toscana DE POLI Antonio (UDC) Favorevole Veneto 1 DE TORRE Maria Letizia (PD) Favorevole Marche DEL TENNO Maurizio (PdL) Assente Trentino-Alto Adige DELFINO Teresio (UDC) Favorevole Piemonte 1 DELL’ELCE Giovanni (PdL) Assente Abruzzo DELLA VEDOVA Benedetto (FLI) Favorevole Piemonte 1 DESIDERATI Marco (Lega) Contrario Lombardia 1 DI BIAGIO Aldo (FLI) Favorevole Europa DI CAGNO ABBRESCIA Simeone (PdL) Assente Puglia DI CATERINA Marcello (PdL) Favorevole Campania 1 DI CENTA Manuela (PdL) Assente Trentino-Alto Adige DI GIUSEPPE Anita (IdV) Assente Lombardia 1 DI PIETRO Antonio (IdV) Assente Molise DI STANISLAO Augusto (IdV) Astenuto Abruzzo DI VIRGILIO Domenico (PdL) Assente Lazio 1 DI VIZIA Gian Carlo (Lega) Contrario Liguria DIMA Giovanni (PdL) Assente Calabria DIONISI Armando (UDC) Favorevole Lazio 1 DISTASO Antonio (PdL) Assente Puglia DIVELLA Francesco (FLI) Assente Puglia DONADI Massimo (IdV) In missione Veneto 2 DOZZO Gianpaolo (Lega) Contrario Veneto 2 DUILIO Lino (PD) Favorevole Lombardia 1 DUSSIN Guido (Lega) Contrario Veneto 2 ESPOSITO Stefano (PD) Favorevole Piemonte 1 EVANGELISTI Fabio (IdV) Astenuto Toscana FABBRI Luigi (Misto) Favorevole Lombardia 2 FABI Sabina (Lega) Contrario Veneto 2 FADDA Paolo (PD) Favorevole Sardegna FAENZI Monica (PdL) Assente Toscana FALLICA Giuseppe (Misto) Favorevole Sicilia 1 FARINA Gianni (PD) Assente Europa FARINA Renato (PdL) Favorevole Lombardia 2 FARINA COSCIONI Maria Antonietta (PD) Favorevole Friuli-Venezia Giulia FARINONE Enrico (PD) Favorevole Lombardia 1 FAVA Giovanni (Lega) Contrario Lombardia 3 FAVIA David (IdV) Astenuto Marche FEDI Marco (PD) Favorevole Asia-Africa-Oceania-Antartide FEDRIGA Massimiliano (Lega) Contrario Friuli-Venezia Giulia FERRANTI Donatella (PD) Favorevole Lazio 2 FERRARI Pierangelo (PD) Favorevole Lombardia 2 FIANO Emanuele (PD) Favorevole Lombardia 1 FIORIO Massimo (PD) Favorevole Piemonte 2 FIORONI Giuseppe (PD) Favorevole Lazio 2 FITTO Raffaele (PdL) Assente Puglia FLUVI Alberto (PD) Assente Toscana FOGLIARDI Giampaolo (PD) Favorevole Veneto 1 FOGLIATO Sebastiano (Lega) Contrario Piemonte 2 FOLLEGOT Fulvio (Lega) Contrario Friuli-Venezia Giulia FONTANA Vincenzo Antonio (PdL) Favorevole Sicilia 1 FONTANA Gregorio (PdL) Favorevole Lombardia 2 FONTANELLI Paolo (PD) Favorevole Toscana FORCOLIN Gianluca (Lega) Contrario Veneto 2 FORMICHELLA Nicola (PdL) Favorevole Campania 2 FORMISANO Aniello (IdV) Assente Campania 1 FORMISANO Anna Teresa (UDC) Favorevole Lombardia 3 FOTI Tommaso (PdL) Astenuto Emilia-Romagna FOTI Antonino (PdL) Favorevole Calabria FRANCESCHINI Dario (PD) Favorevole Emilia-Romagna FRASSINETTI Paola (PdL) Astenuto Lombardia 1 FRATTINI Franco (PdL) Favorevole Friuli-Venezia Giulia FRONER Laura (PD) Favorevole Trentino-Alto Adige FUCCI Benedetto (PdL) Favorevole Puglia FUGATTI Maurizio (Lega) Contrario Trentino-Alto Adige GAGLIONE Antonio (Misto) Assente Puglia GALATI Giuseppe (PdL) Assente Calabria GALLETTI Gian Luca (UDC) Favorevole Emilia-Romagna GALLI Daniele (FLI) Assente Piemonte 2 GARAGNANI Fabio (PdL) Favorevole Emilia-Romagna GARAVINI Laura (PD) Favorevole Europa GAROFALO Vincenzo (PdL) Favorevole Sicilia 2 GAROFANI Francesco Saverio (PD) Favorevole Liguria GASBARRA Enrico (PD) Favorevole Lazio 1 GATTI Maria Grazia (PD) Favorevole Toscana GAVA Fabio (Misto) Favorevole Veneto 2 GELMINI Mariastella (PdL) Assente Lombardia 2 GENOVESE Francantonio (PD) Assente Sicilia 2 GENTILONI SILVERI Paolo (PD) Favorevole Lazio 1 GERMANA’ Antonino (PdL) Favorevole Sicilia 2 GHEDINI Niccolò (PdL) Assente Veneto 1 GHIGLIA Agostino (PdL) Astenuto Piemonte 1 GHIZZONI Manuela (PD) Favorevole Emilia-Romagna GIACHETTI Roberto (PD) Favorevole Lazio 1 GIACOMELLI Antonello (PD) Favorevole Toscana GIACOMONI Sestino (PdL) Assente Lazio 1 GIAMMANCO Gabriella (PdL) Astenuto Sicilia 1 GIANNI Giuseppe (PT (già IR)) Favorevole Sicilia 2 GIBIINO Vincenzo (PdL) Assente Sicilia 2 GIDONI Franco (Lega) Contrario Veneto 2 GINEFRA Dario (PD) Favorevole Puglia GINOBLE Tommaso (PD) Favorevole Abruzzo GIORGETTI Giancarlo (Lega) Contrario Lombardia 1 GIORGETTI Alberto (PdL) Favorevole Veneto 1 GIOVANELLI Oriano (PD) Favorevole Marche GIRLANDA Rocco (PdL) Assente Umbria GIRO Francesco Maria (PdL) Favorevole Lazio 1 GIULIETTI Giuseppe (Misto) Astenuto Piemonte 1 GNECCHI Maria Luisa (PD) Favorevole Trentino-Alto Adige GOISIS Paola (Lega) Contrario Veneto 1 GOLFO Lella (PdL) Assente Calabria GOTTARDO Isidoro (PdL) Favorevole Friuli-Venezia Giulia GOZI Sandro (PD) Favorevole Umbria GRANATA Benedetto Fabio (FLI) In missione Sicilia 2 GRASSANO Maurizio (Misto) Assente Piemonte 2 GRASSI Gero (PD) Assente Puglia GRAZIANO Stefano (PD) Favorevole Campania 2 GRIMALDI Ugo Maria Gianfranco (Misto) Assente Sicilia 2 GRIMOLDI Paolo (Lega) Contrario Lombardia 1 GUZZANTI Paolo (Misto) In missione Lazio 1 HOLZMANN Giorgio (PdL) Assente Trentino-Alto Adige IANNACCONE Arturo (Misto) Astenuto Campania 2 IANNARILLI Antonello (PdL) Assente Lazio 2 IANNUZZI Tino (PD) Favorevole Campania 2 IAPICCA Maurizio (Misto) Favorevole Campania 1 ISIDORI Eraldo (Lega) Contrario Marche JANNONE Giorgio (PdL) In missione Lombardia 2 LA FORGIA Antonio (PD) Favorevole Emilia-Romagna LA LOGGIA Enrico (PdL) Assente Sicilia 1 LA MALFA Giorgio (Misto) Favorevole Marche LA RUSSA Ignazio (PdL) Assente Lombardia 1 LABOCCETTA Amedeo (PdL) Assente Campania 1 LAFFRANCO Pietro (PdL) Assente Umbria LAGANA’ FORTUGNO Maria Grazia (PD) Assente Calabria LAINATI Giorgio (PdL) Favorevole Emilia-Romagna LAMORTE Donato (FLI) Assente Basilicata LANDOLFI Mario (PdL) Astenuto Campania 2 LANZARIN Manuela (Lega) Contrario Veneto 1 LANZILLOTTA Linda (Misto) Favorevole Lombardia 1 LARATTA Francesco (PD) Favorevole Calabria LAZZARI Luigi (PdL) Favorevole Puglia LEHNER Giancarlo (PT (già IR)) Favorevole Campania 2 LENZI Donata (PD) Favorevole Emilia-Romagna LEO Maurizio (PdL) Favorevole Piemonte 1 LEONE Antonio (PdL) Presidente di turno Puglia LETTA Enrico (PD) Assente Lombardia 2 LEVI Ricardo Franco (PD) Favorevole Sicilia 2 LIBE’ Mauro (UDC) Favorevole Emilia-Romagna LISI Ugo (PdL) Favorevole Puglia LO MONTE Carmelo (Misto) Assente Sicilia 2 LO MORO Doris (PD) Favorevole Calabria LO PRESTI Antonino (FLI) Assente Sicilia 1 LOLLI Giovanni (PD) Favorevole Abruzzo LOMBARDO Angelo Salvatore (Misto) Assente Sicilia 2 LORENZIN Beatrice (PdL) Favorevole Lazio 1 LOSACCO Alberto (PD) Favorevole Puglia LOVELLI Mario (PD) Favorevole Piemonte 2 LUCA’ Mimmo (PD) Favorevole Piemonte 1 LULLI Andrea (PD) Favorevole Toscana LUNARDI Pietro (PdL) Assente Emilia-Romagna LUONGO Antonio (PD) Assente Basilicata LUPI Maurizio Enzo (PdL) In missione Lombardia 1 LUSETTI Renzo (UDC) In missione Lombardia 2 LUSSANA Carolina (Lega) Contrario Lombardia 2 MADIA Maria Anna (PD) Favorevole Lazio 1 MAGGIONI Marco (Lega) Contrario Lombardia 3 MALGIERI Gennaro (PdL) Assente Campania 2 MANCUSO Gianni (PdL) Assente Piemonte 2 MANNINO Calogero (Misto) Favorevole Sicilia 1 MANNUCCI Barbara (PdL) Favorevole Puglia MANTINI Pierluigi (UDC) Favorevole Lombardia 1 MANTOVANO Alfredo (PdL) Assente Puglia MARAN Alessandro (PD) Favorevole Friuli-Venezia Giulia MARANTELLI Daniele (PD) Favorevole Lombardia 2 MARCAZZAN Pietro (UDC) Assente Lombardia 3 MARCHI Maino (PD) Favorevole Emilia-Romagna MARCHIGNOLI Massimo (PD) Favorevole Emilia-Romagna MARCHIONI Elisa (PD) Favorevole Emilia-Romagna MARGIOTTA Salvatore (PD) Favorevole Basilicata MARIANI Raffaella (PD) Favorevole Toscana MARINELLO Giuseppe Francesco Maria (PdL) Favorevole Sicilia 1 MARINI Cesare (PD) Favorevole Calabria MARMO Roberto (PT (già IR)) Assente Piemonte 2 MARONI Roberto (Lega) Assente Lombardia 2 MARROCU Siro (PD) Favorevole Sardegna MARSILIO Marco (PdL) Favorevole Lazio 1 MARTELLA Andrea (PD) Favorevole Veneto 2 MARTINELLI Marco (PdL) Assente Toscana MARTINI Francesca (Lega) Assente Veneto 1 MARTINO Pierdomenico (PD) Favorevole Sicilia 2 MARTINO Antonio (PdL) Assente Sicilia 2 MASTROMAURO Margherita Angela (PD) Favorevole Puglia MATTESINI Donella (PD) Favorevole Toscana MAZZARELLA Eugenio (PD) Favorevole Campania 1 MAZZOCCHI Antonio (PdL) In missione Lazio 1 MAZZONI Riccardo (PdL) Astenuto Toscana MAZZUCA Giancarlo (PdL) Favorevole Emilia-Romagna MECACCI Matteo (PD) Favorevole Lazio 2 MELANDRI Giovanna (PD) Assente Liguria MELCHIORRE Daniela (Misto) In missione Campania 1 MELIS Guido (PD) Favorevole Sardegna MELONI Giorgia (PdL) Assente Lazio 2 MENIA Roberto (FLI) Favorevole Friuli-Venezia Giulia MEREU Antonio (UDC) Favorevole Sardegna MERLO Giorgio (PD) Favorevole Piemonte 1 MERLO Ricardo Antonio (UDC) Assente America meridionale MERLONI Maria Paola (PD) Favorevole Marche MERONI Fabio (Lega) Contrario Lombardia 1 MESSINA Ignazio (IdV) Assente Sicilia 1 META Michele Pompeo (PD) Favorevole Lazio 1 MICCICHE’ Gianfranco (Misto) Assente Sicilia 1 MIGLIAVACCA Maurizio (PD) In missione Emilia-Romagna MIGLIOLI Ivano (PD) Favorevole Emilia-Romagna MIGLIORI Riccardo (PdL) In missione Toscana MILANATO Lorena (PdL) Assente Veneto 1 MILANESE Marco Mario (PdL) Favorevole Campania 2 MILO Antonio (PT (già IR)) Assente Campania 1 MINARDO Antonino (PdL) Favorevole Sicilia 2 MINASSO Eugenio (PdL) Assente Liguria MINNITI Marco (PD) Favorevole Calabria MIOTTO Anna Margherita (PD) Favorevole Veneto 1 MISEROTTI Lino (PdL) Contrario Lombardia 2 MISIANI Antonio (PD) Favorevole Lombardia 2 MISITI Aurelio Salvatore (Misto) Favorevole Calabria MISTRELLO DESTRO Giustina (Misto) Assente Veneto 1 MISURACA Dore (PdL) Assente Sicilia 1 MOFFA Silvano (PT (già IR)) Assente Lazio 1 MOGHERINI REBESANI Federica (PD) Favorevole Veneto 1 MOLES Giuseppe (PdL) Astenuto Basilicata MOLGORA Daniele (Lega) Contrario Lombardia 2 MOLTENI Laura (Lega) Contrario Lombardia 1 MOLTENI Nicola (Lega) Contrario Lombardia 2 MONAI Carlo (IdV) In missione Friuli-Venezia Giulia MONDELLO Gabriella (UDC) Favorevole Liguria MONTAGNOLI Alessandro (Lega) Contrario Veneto 1 MORASSUT Roberto (PD) Favorevole Lazio 1 MORONI Chiara (FLI) Favorevole Lombardia 3 MOSCA Alessia Maria (PD) In missione Lombardia 1 MOSELLA Donato Renato (Misto) Assente Campania 1 MOTTA Carmen (PD) Assente Emilia-Romagna MOTTOLA Giovanni Carlo Francesco (PT (già IR)) Favorevole Emilia-Romagna MUNERATO Emanuela (Lega) Contrario Veneto 1 MURA Silvana (IdV) Astenuto Emilia-Romagna MURER Delia (PD) Favorevole Veneto 2 MURGIA Bruno (PdL) Assente Sardegna MURO Luigi (FLI) Favorevole Campania 1 MUSSOLINI Alessandra (PdL) In missione Campania 1 NACCARATO Alessandro (PD) Favorevole Veneto 1 NANNICINI Rolando (PD) Favorevole Toscana NAPOLI Osvaldo (PdL) Favorevole Piemonte 1 NAPOLI Angela (FLI) Favorevole Calabria NARDUCCI Franco Addolorato Giacinto (PD) Favorevole Europa NARO Giuseppe (UDC) Favorevole Sicilia 2 NASTRI Gaetano (PdL) Favorevole Piemonte 2 NEGRO Giovanna (Lega) Assente Veneto 1 NICCO Roberto Rolando (Misto) Favorevole Valle d’Aosta NICOLUCCI Massimo (PdL) Favorevole Campania 1 NIRENSTEIN Fiamma (PdL) Assente Liguria NIZZI Settimo (PdL) Assente Sardegna NOLA Carlo (PdL) Astenuto Lombardia 3 NUCARA Francesco (Misto) In missione Calabria OCCHIUTO Roberto (UDC) Assente Calabria OLIVERI Sandro (Misto) Favorevole Sicilia 1 OLIVERIO Nicodemo Nazzareno (PD) Favorevole Calabria ORLANDO Andrea (PD) Assente Liguria ORSINI Andrea (PT (già IR)) Assente Lombardia 3 OSSORIO Giuseppe (Misto) Favorevole Campania 1 PAGANO Alessandro (PdL) Astenuto Sicilia 1 PAGLIA Gianfranco (FLI) Assente Campania 1 PALADINI Giovanni (IdV) Astenuto Liguria PALAGIANO Antonio (IdV) Astenuto Emilia-Romagna PALMIERI Antonio (PdL) Assente Lombardia 2 PALOMBA Federico (IdV) Astenuto Sardegna PALUMBO Giuseppe (PdL) In missione Sicilia 2 PANIZ Maurizio (PdL) Favorevole Veneto 2 PAOLINI Luca Rodolfo (Lega) Contrario Toscana PAPA Alfonso (PdL) Assente Campania 1 PARENTI Marilena (PD) Assente Lombardia 3 PARISI Massimo (PdL) Favorevole Toscana PARISI Arturo Mario Luigi (PD) Favorevole Sardegna PASTORE Maria Piera (Lega) Contrario Piemonte 2 PATARINO Carmine Santo (FLI) Favorevole Puglia PECORELLA Gaetano (PdL) Assente Lombardia 1 PEDOTO Luciana (PD) Favorevole Campania 2 PELINO Paola (PdL) Favorevole Abruzzo PELUFFO Vinicio (PD) Favorevole Lombardia 1 PEPE Mario (PD) Favorevole Campania 2 PEPE Antonio (PdL) Favorevole Puglia PEPE Mario (Misto) Assente Campania 2 PERINA Flavia (FLI) Assente Toscana PES Caterina (PD) Favorevole Sardegna PESCANTE Mario (PdL) Favorevole Lazio 1 PETRENGA Giovanna (PdL) Favorevole Campania 2 PEZZOTTA Savino (UDC) Assente Lombardia 2 PIANETTA Enrico (PdL) Favorevole Piemonte 1 PICCHI Guglielmo (PdL) Favorevole Europa PICCOLO Salvatore (PD) Favorevole Campania 1 PICIERNO Pina (PD) Favorevole Campania 2 PIFFARI Sergio Michele (IdV) Astenuto Lombardia 2 PILI Mauro (PdL) Assente Sardegna PINI Gianluca (Lega) Contrario Emilia-Romagna PIONATI Francesco (PT (già IR)) Favorevole Campania 2 PISACANE Michele (PT (già IR)) Favorevole Campania 1 PISICCHIO Pino (Misto) Assente Puglia PISO Vincenzo (PdL) Assente Lazio 1 PISTELLI Lapo (PD) Favorevole Marche PITTELLI Giancarlo (Misto) Assente Calabria PIZZETTI Luciano (PD) Favorevole Lombardia 3 PIZZOLANTE Sergio (PdL) Favorevole Emilia-Romagna POLI Nedo Lorenzo (UDC) Favorevole Toscana POLIDORI Catia (PT (già IR)) Favorevole Veneto 2 POLLASTRINI Barbara (PD) Favorevole Lombardia 1 POLLEDRI Massimo (Lega) Contrario Emilia-Romagna POMPILI Massimo (PD) Favorevole Lazio 1 PORCINO Gaetano (IdV) Astenuto Piemonte 1 PORCU Carmelo (PdL) Favorevole Sardegna PORFIDIA Americo (Misto) Assente Campania 2 PORTA Fabio (PD) Favorevole America meridionale PORTAS Giacomo Antonio (PD) Favorevole Piemonte 1 PRESTIGIACOMO Stefania (PdL) Favorevole Sicilia 2 PROIETTI COSIMI Francesco (FLI) In missione Lazio 1 PUGLIESE Marco (Misto) Favorevole Campania 2 QUARTIANI Erminio Angelo (PD) Favorevole Lombardia 1 RAINIERI Fabio (Lega) Contrario Emilia-Romagna RAISI Enzo (FLI) Favorevole Emilia-Romagna RAMPELLI Fabio (PdL) Favorevole Lazio 2 RAMPI Elisabetta (PD) Favorevole Piemonte 2 RAO Roberto (UDC) Favorevole Veneto 1 RAVETTO Laura (PdL) Astenuto Lombardia 2 RAZZI Antonio (PT (già IR)) Favorevole Europa REALACCI Ermete (PD) Assente Toscana RECCHIA Pier Fausto (PD) Favorevole Lazio 1 REGUZZONI Marco Giovanni (Lega) Assente Lombardia 2 REPETTI Manuela (PdL) Assente Piemonte 1 RIA Lorenzo (UDC) Favorevole Puglia RIGONI Andrea (PD) Favorevole Toscana RIVOLTA Erica (Lega) Contrario Lombardia 2 ROCCELLA Eugenia Maria (PdL) Favorevole Lazio 2 ROMANI Paolo (PdL) Assente Lombardia 1 ROMANO Francesco Saverio (PT (già IR)) Favorevole Sicilia 1 ROMELE Giuseppe (PdL) Favorevole Lombardia 2 RONCHI Andrea (Misto) Assente Lombardia 1 RONDINI Marco (Lega) Contrario Lombardia 2 ROSATO Ettore (PD) Favorevole Friuli-Venezia Giulia ROSSA Sabina (PD) Favorevole Liguria ROSSI Mariarosaria (PdL) Assente Lazio 1 ROSSI Luciano (PdL) Favorevole Umbria ROSSO Roberto (PdL) Favorevole Piemonte 2 ROSSOMANDO Anna (PD) Favorevole Piemonte 1 ROTA Ivan (IdV) Astenuto Lombardia 2 ROTONDI Gianfranco (PdL) Assente Lombardia 1 RUBEN Alessandro (FLI) Assente Piemonte 2 RUBINATO Simonetta (PD) Favorevole Veneto 2 RUGGERI Salvatore (UDC) Favorevole Puglia RUGGHIA Antonio (PD) Assente Lazio 1 RUSSO Paolo (PdL) Favorevole Campania 1 RUSSO Antonino (PD) Favorevole Sicilia 1 RUVOLO Giuseppe (PT (già IR)) Assente Sicilia 1 SAGLIA Stefano (PdL) Favorevole Lombardia 2 SALTAMARTINI Barbara (PdL) Astenuto Sicilia 2 SAMMARCO Gianfranco (PdL) Assente Lazio 1 SAMPERI Marilena (PD) Favorevole Sicilia 2 SANGA Giovanni (PD) Favorevole Lombardia 2 SANI Luca (PD) Favorevole Toscana SANTAGATA Giulio (PD) Favorevole Campania 1 SANTELLI Jole (PdL) Astenuto Calabria SANTORI Angelo (Misto) Assente Lazio 2 SARDELLI Luciano Mario (Misto) Assente Puglia SARUBBI Andrea (PD) Favorevole Campania 1 SAVINO Elvira (PdL) Favorevole Puglia SBAI Souad (PdL) Assente Puglia SBROLLINI Daniela (PD) Assente Veneto 1 SCAJOLA Claudio (PdL) Assente Liguria SCALERA Giuseppe (PdL) Assente Campania 1 SCALIA Giuseppe (Misto) Assente Sicilia 1 SCANDEREBECH Deodato (FLI) Favorevole Piemonte 1 SCANDROGLIO Michele (PdL) Assente Liguria SCAPAGNINI Umberto (PdL) Assente Sicilia 2 SCARPETTI Lido (PD) Favorevole Toscana SCELLI Maurizio (PdL) Assente Abruzzo SCHIRRU Amalia (PD) Favorevole Sardegna SCILIPOTI Domenico (PT (già IR)) Assente Sicilia 2 SERENI Marina (PD) Favorevole Umbria SERVODIO Giuseppina (PD) Assente Puglia SILIQUINI Maria Grazia (PT (già IR)) Assente Piemonte 1 SIMEONI Giorgio (PdL) Favorevole Lazio 1 SIMONETTI Roberto (Lega) Contrario Piemonte 2 SIRAGUSA Alessandra (PD) Favorevole Sicilia 1 SISTO Francesco Paolo (PdL) Astenuto Puglia SOGLIA Gerardo (Misto) Assente Campania 2 SPECIALE Roberto (PdL) Astenuto Umbria SPOSETTI Ugo (PD) Favorevole Lazio 2 STAGNO D’ALCONTRES Francesco (Misto) Assente Sicilia 2 STANCA Lucio (PdL) Assente Piemonte 2 STASI Maria Elena (PT (già IR)) Favorevole Campania 1 STEFANI Stefano (Lega) In missione Veneto 1 STRACQUADANIO Giorgio Clelio (Misto) Favorevole Lombardia 1 STRADELLA Franco (PdL) Favorevole Piemonte 2 STRIZZOLO Ivano (PD) Favorevole Friuli-Venezia Giulia STUCCHI Giacomo (Lega) Assente Lombardia 2 TABACCI Bruno (Misto) Assente Lombardia 1 TADDEI Vincenzo (PT (già IR)) Favorevole Basilicata TANONI Italo (Misto) Favorevole Puglia TASSONE Mario (UDC) Favorevole Calabria TEMPESTINI Francesco (PD) Favorevole Veneto 2 TENAGLIA Lanfranco (PD) Favorevole Abruzzo TERRANOVA Giacomo (Misto) Favorevole Sicilia 1 TESTA Nunzio Francesco (UDC) Favorevole Campania 1 TESTA Federico (PD) Assente Veneto 1 TESTONI Piero (PdL) Assente Sardegna TOCCAFONDI Gabriele (PdL) Astenuto Toscana TOCCI Walter (PD) Assente Lazio 1 TOGNI Renato Valter (Lega) Contrario Piemonte 1 TORAZZI Alberto (Lega) Contrario Lombardia 3 TORRISI Salvo (PdL) Favorevole Sicilia 2 TORTOLI Roberto (PdL) Favorevole Toscana TOTO Daniele (FLI) Favorevole Abruzzo TOUADI Jean Leonard (PD) Favorevole Lazio 1 TRAPPOLINO Carlo Emanuele (PD) Favorevole Umbria TRAVERSA Michele (PdL) Assente Calabria TREMONTI Giulio (PdL) Assente Lombardia 2 TULLO Mario (PD) Favorevole Liguria TURCO Livia (PD) Favorevole Abruzzo TURCO Maurizio (PD) Favorevole Lombardia 3 URSO Adolfo (Misto) Favorevole Veneto 2 VACCARO Guglielmo (PD) Assente Campania 2 VALDUCCI Mario (PdL) In missione Lombardia 1 VALENTINI Valentino (PdL) Assente Veneto 2 VANALLI Pierguido (Lega) Contrario Lombardia 2 VANNUCCI Massimo (PD) Assente Marche VASSALLO Salvatore (PD) Favorevole Emilia-Romagna VATINNO Giuseppe (Misto) Assente Lazio 1 VELLA Paolo (PdL) Favorevole Sardegna VELO Silvia (PD) Favorevole Toscana VELTRONI Walter (PD) Favorevole Lazio 1 VENTUCCI Cosimo (PdL) Assente Lazio 2 VENTURA Michele (PD) Favorevole Toscana VERDINI Denis (PdL) Assente Toscana VERINI Walter (PD) Favorevole Umbria VERNETTI Gianni (Misto) Favorevole Piemonte 1 VERSACE Santo Domenico (Misto) Assente Calabria VESSA Pasquale (PdL) Assente Campania 2 VICO Ludovico (PD) Favorevole Puglia VIGNALI Raffaello (PdL) Assente Lombardia 2 VILLECCO CALIPARI Rosa Maria (PD) Assente Calabria VIOLA Rodolfo Giuliano (PD) Favorevole Veneto 2 VITALI Luigi (PdL) Astenuto Puglia VITO Elio (PdL) Assente Toscana VOLONTE’ Luca (UDC) Assente Lombardia 2 VOLPI Raffaele (Lega) Contrario Lombardia 2 ZACCARIA Roberto (PD) Favorevole Lombardia 1 ZAMPA Sandra (PD) Favorevole Emilia-Romagna ZAMPARUTTI Elisabetta (PD) Favorevole Basilicata ZAZZERA Pierfelice (IdV) Astenuto Puglia ZELLER Karl (Misto) Favorevole Trentino-Alto Adige ZINZI Domenico (UDC) Assente Campania 2 ZUCCHI Angelo (PD) Favorevole Lombardia 3 ZUNINO Massimo (PD) Favorevole Liguria

Di questi deputati alcuni confluirono in Fratelli d’Italia, veniamo come votarono per il Mes.

Filippo Ascierto – assente

Francesco Biava – assente

Giampiero Cannella – favorevole al Mes

Basilio Catanoso – assente

Carlo Ciccioli – astenuto

Edmondo Cirielli – missione

Riccardo De Corato – favorevole al Mes

Giovanni Dima – assente

Tommaso Foti – assente

Paola Frassinetti – astenuta

Agostino Ghiglia – astenuto

Ignazio La Russa -assente

Marco Marsilio – favorevole al Mes

Bruno Murgia – assente

Gaetano Nastri – favorevole al Mes

Fabio Rampelli – favorevole al Mes

Come e’ evidente i deputati allora del Partito della Liberta’ poi confluiti in Fratelli d’Italia non avevano una posizione univoca contro il Mes come oggi ci vogliono far credere.

Allo stesso tempo il Presidente del Consiglio Conte non ha ragione quando afferma che la Meloni ha votato il Mes.