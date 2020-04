I dati relativi alla diffusione del nuovo coronavirus in Lombardia denotano un miglioramento che va consolidandosi nel tempo: la regione conta 56.048 contagi, con un incremento di 1.246, inferiore rispetto al dato del giorno precedente che vedeva 1388 positivi in più.

Anche le persone ricoverate in terapia intensiva diminuiscono, arrivando alla quota di 1.202, con un calo di 34 unità; i degenti non in terapia intensiva sono invece 11.877, con un aumento di 81.

La curva relativa alla crescita dei deceduti subisce anch’essa un’inflessione verso il basso, con 10.238 morti in tutto e un aumento di 216 decessi, incremento inferiore se confrontato con il dato risalente al giorno prima, che contava 300 vittime in più.

“Il trend è in diminuzione“, ha dichiarato il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala.