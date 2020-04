Un piano di rilancio del turismo sardo, colpito da una profonda crisi a causa dell’emergenza Coronavirus. E’ quanto chiedono i consiglieri regionale del Pd alla Regione nel giorno in cui gli albergatori sardi hanno listato a lutto i propri hotel per rimarcare il grido d’aiuto del settore ed esternare la preoccupazione sull’attuale lockdown e sulla difficoltà di ripartenza.

“Riteniamo necessario l’intervento della Regione attraverso la costituzione di un fondo regionale per la tutela e salvaguardia delle strutture ricettive, nonché un utilizzo degli alberghi per affrontare l’attuale emergenza sanitaria e per la futura ”fase 2′ dell’emergenza Covid-19″, spiegano.

Tra le proposte dei consiglieri democratici c’è anche la predisposizione di un programma per l’utilizzo e l’amministrazione delle spiagge nella stagione estiva ormai alle porte. “Fino a quando la pandemia non cesserà sarà impossibile per gli alberghi operare in Sardegna – scrivono i dem – Inoltre, la chiusura attuale della maggior parte delle strutture ricettive mette in pericolo centinaia di posti di lavoro, contratti a termine non rinnovati, turnazioni, part-time”.