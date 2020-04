All’ospedale Antonio Segni di Ozieri chiude il reparto di Chirurgia in seguito alla comunicazione di nove casi di positività riscontrati tra medici, infermieri e addetti alle pulizie, mentre si attendono gli esiti dei test fatti su altri operatori.

Lo conferma il sindaco Marco Murgia. Per i pazienti dimessi o trasferiti sono state attivate tutte le procedure previste dai protocolli anti-contagio, ma in attesa che il reparto riapra il sindaco di Ozieri manifesta grande preoccupazione.

“Nonostante lo sforzo sovrumano di alcuni, c’è qualcosa che non va e a cui si deve cercare di porre rimedio – denuncia Murgia – Bisogna verificare se i protocolli sono adeguati, se il personale ha i necessari dispositivi di protezione individuale in numero sufficiente, altrimenti occorre cambiare rotta, inutile aspettare”. Per il sindaco è il minimo dovuto anche ai cittadini, che “nella stragrande maggioranza dei casi fa la sua parte e rispetta le ordinanze”.