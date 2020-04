“L’altro giorno il numero di contagi è sceso e abbiamo tirato un sospiro di sollievo, ma un nuovo aumento di casi in città ci conferma l’assoluta necessità di continuare a rispettare il lockdown anche se le festività e le condizioni climatiche invogliano a uscire di casa”, lo afferma il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, comunicando la presenza di 3 nuovi casi di contagio in una video-conferenza stampa.

“Esorto tutti, anche se il tempo è bello e siamo stanchi di stare chiusi in casa, a uscire meno possibile”, chiede il primo cittadino.

“Le prescrizioni sono state estese sino al 3 maggio, è dura ma dobbiamo rispettarle per poter verificare poi l’opportunità di una rimodulazione delle prescrizioni senza far aumentare i contagi. Capisco la situazione, riguarda tutti, ma invito gli olbiesi a rinviare le feste in famiglia a un altro momento, affrontiamo quest’ultimo step tutti insieme o non ne usciamo – e annuncia – da domani si triplicheranno i pattugliamenti e i controlli da parte delle forze dell’ordine”.