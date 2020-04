“Accreditamento urgente di Terapia intensiva ad Alghero con funzione polispecialistica post operatoria no Covid e ok alle nuove risorse umane per cui c’è una convenzione tra Ats e Aou in attesa di attivazione. La direzione sanitaria chiede un accreditamento provvisorio come terapia sub-intensiva per Covid+”, è la richiesta del consiglio comunale di Alghero alla Regione Sardegna e all’Ats.

Per i consiglieri “coinciderebbe con la malaugurata ipotesi di una fase 4 della diffusione del virus, che costituirebbe una escalation letale in città, tutti vogliamo scongiurarla. E’ un’ipotesi impercorribile per mancanze strutturali e dei percorsi di sicurezza sanitaria. La commissione Sanità ha focalizzato la situazione e promuove una reazione pronta, responsabile, proattiva e unitaria delle forze politiche e delle associazioni impegnate per la sanità algherese”.

Secondo il presidente del consiglio, Lelle Salvatore, “è il nostro dovere difendere insieme i cittadini, i presìdi e gli operatori sanitari di Alghero”. Sulla Terapia intensiva il presidente del consiglio ricorda che “a metà marzo l’Ats ha annunciato tra Alghero e Ozieri quattordici posti letto di terapia sub-intensiva no Covid nella seconda fase del piano di emergenza, ora in atto”, e rimarca che “l’operatività del reparto consentirebbe il primo livello a Alghero e Ozieri secondo il deliberato del consiglio regionale dell’ottobre 2017”.