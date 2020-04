Finite le dirette su Facebook di Hulk El Malefix, al secolo Corrado Secci 43enne pregiudicato di Selargius, protagonista in questi ultimi giorni di dissertazioni costituzionali sulla validità o meno dei decreti restrittivi del Governo per il Coronavirus e dei diritti dell’uomo, più volte fermato dalla Forze dell’ordine, alle quali si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Nella tarda mattinata di oggi però le sue dissertazioni sui diritti dell’uomo, sulla Costituzione, e l’appello all’avvocato Taormina non sono servite. ed è stato arrestato per stalking, ironia della sorte mentre trasmetteva in diretta la sua performance costituzionale.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari e della Stazione di Burcei lo hanno infatti arrestato vicino al mercato di Pirri in esecuzione della misura cautelare in carcere disposta stamani dal Tribunale di Cagliari in aggravamento al divieto di avvicinamento alla ex compagna, che ha più volte violato. Era stato arrestato alcuni mesi fa proprio per lo stesso motivo.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti al mercato rionale in seguito ad una richiesta arrivata al 112 da parte di un addetto della vigilanza del mercato perché Secci, dichiaratamente, stava effettuando non meglio identificata attività di volontariato senza rispettare nessuna delle prescrizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19 in totale assenza di dispositivi di protezione e mancato rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone (che lui pretendeva però dalkle forze dell’ordine).

Nel frattempo, i militari di Burcei hanno segnalato ai colleghi della Compagnia di Cagliari di dover eseguire la misura cautelare. Il caso ha voluto che l’intervento al mercato di Pirri ha costituito l’occasione per dare immediata esecuzione all’arresto. Infatti, specie in questo periodo di ulteriore esigenza di tutela delle fasce più deboli (donne, anziani e minori), l’Arma, d’intesa con l’autorità giudiziaria, sta mettendo in campo un prioritario sforzo di prevenzione, nel quale la tempestività delle comunicazioni e dell’adozione dei necessari provvedimenti assume un ruolo determinante.

Nel frattempo, una volta identificato e pervenuto ai militarti il provvedimento restrittivo, Secci é stato arrestato e portato nella caserma del Comando Provinciale di Cagliari per l’adempimento delle formalità del caso. A Secci é contestato anche il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale perché, dopo aver mantenuto un relativo controllo nel corso delle prima attività di identificazione, ha opposto una significativa resistenza, dimenandosi e cercando di colpire i militari, quando ha realizzato che si sarebbe dovuto procedere al suo arresto per altro motivo. Secci , al termine delle formalità è stato portato nel carcere di Uta, a disposizione della autorità. Hulk é stato sanzionato per aver circolato in difetto di motivi legittimanti e per non aver fatto uso dei prescritti dispositivi di protezione individuale.