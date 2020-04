Fiamme alte dalla raffineria di Sarroch, paura in paese

Un blocco all’impianto ha sviluppato delle fiamme altissime dalla raffineria e il fumo nero è ben visibile da Cagliari.

“Quanto inequivocabilmente documentato nel filmato, fa parte di una lunga serie di denunce ambientali. Coloro che ci seguono per la loro sensibilità e responsabilità civica di sollevare il problema a gran voce, avranno potuto constatare con quale frequenza e vastità accadono queste emissioni in atmosfera”, afferma l’Associazione Salva il Mare.

“Avranno anche appurato l’immobilismo di coloro che queste problematiche le devono affrontare per dovere del loro ufficio, specie per la tutela della salute pubblica, in questo momento storico, dove medici e scienziati ci insegnano e ci sensibilizzano degli effetti che produce lo sconvolgimento biologico dagli inquinanti sull’ambiente, proponiamo una seria e responsabile riflessone di coscienza, animato anche dal periodo Pasquale e storico, riferito a chi deve ricercare la causa qualsivoglia sia e obbligare a porre rimedio – affermano gli ambientalisti – quando si vuole porre rimedio ad una situazione di pericolo comune, come stiamo vivendo in questo periodo, abbiamo visto che per imperio si possono intraprendere iniziative che possono sembrare poco ortodosse ma tendenti a risolvere il problema per l’interesse comune. Qui il problema non lo si vede ? Eppure è abbastanza evidente ! ; quale è la ragione che impedisce ciò?”, conclude l’Associazione.