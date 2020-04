La Spagna, dopo due settimane di lockdown totale, ha deciso di provare a riaprire parzialmente, dopo la fine del picco dell’epidemia di coronavirus.

In parte della penisola iberica riapriranno delle attività non essenziali, come uffici, edilizia e industria, anche se fra rigidissime misure di igiene e sicurezza.

La ripartenza, secondo quanto riportano i quotidiani locali, è stata contestata da molti operatori sanitari e da diverse forze politiche e amministrazioni territoriali.