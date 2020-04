Una tastiera virtuale braille, che consentirebbe agli ipovedenti di scrivere senza l’utilizzo di una tastiera fisica. È la nuova invenzione ideata da Google per gli smartphone Android e si chiama TalkBack.

“È un modo rapido e comodo per scrivere sul telefono senza alcun hardware aggiuntivo, per pubblicare sui social media, rispondere a un messaggio o scrivere una breve email”, ha spiegato in un post Brian Kemler, product manager di Android Accessibility.

Ma come è fatta questa tastiera? Possiede un layout standard a 6 tasti, che pigiati singolarmente o insieme consentono di comporre le lettere dell’alfabeto. Il tasto 1, ad esempio, corrisponde alla lettera A, mentre 1 e 2 insieme formano la B. La tastiera al momento è disponibile solo in inglese, e una volta scaricata offre un tutorial per fare pratica.