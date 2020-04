“Buongiorno e Buona Pasquetta a tutti, devo darvi una comunicazione importante. Stamattina sono stato contattato telefonicamente da un cittadino il quale mi ha comunicato che lui ed un familiare sono stati dichiarati positivi al tampone per Covid19”. Così il sindaco di Settimo San Pietro, Gian Luigi Puddu annuncia la scoperta di due casi di positività al Covid-19 nel proprio paese.

“Mentre il familiare è sottoposto a ricovero ospedaliero – continua il primo cittadino – l’altro si trova attualmente presso la propria abitazione e non presenta alcun sintomo e sta bene. Ovviamente è sottoposto a quarantena obbligatoria e la situazione è tenuta sotto controllo dall’ Azienda Sanitaria. Oltre a queste due persone, sono tenute sotto osservazione tutte le persone che con loro sono entrate in contatto in diverse situazioni”.

Come rassicura nello stesso post su Facebook, “la situazione è ben chiara e sotto controllo”.

Il post del comune di Settimo San Pietro su Facebook