Sono stati raccolti, attraverso una raccolta fondi istituita dai giovani del Rotary Club di Cagliari, beni essenziali, quali cibi di prima necessità, prodotti per l’igiene personale e alimenti per bambini, da destinare alle famiglie che, in questo momento di crisi sanitaria, si stanno trovando in gravi difficoltà economiche.

A darne l’orgoglioso annuncio è il sindaco di Quartu Sant’Elena Stefano Delunas, con un post su Facebook.

Come spiega lo stesso primo cittadino, i beni raccolti verranno consegnati alla Protezione civile che li distribuirà alle famiglie bisognose.