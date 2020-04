Migranti: Cappellacci (Fi), “Con sbarchi rischio nuovi contagi”

“Gli sbarchi di migranti clandestini rischiano di causare una nuova impennata dei contagi del coronavirus, l’arrivo dei primi positivi è un campanello d’allarme che non può essere sottovalutato. E’ inaccettabile che, mentre gli italiani restano in casa, le ‘fabbriche dell’immigrazione clandestina’ riprendano la loro attività a pieno ritmo, trasportando sulle nostre coste migliaia di persone”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna con una diretta su Facebook.

“Né è tollerabile il pericolo che, una volta usciti dal lockdown, rischiamo una nuova impennata dei contagi, a causa del flusso ininterrotto di miglia di persone che accederebbero senza criteri e senza controlli sul suolo nazionale. Ciò vale in particolare – spiega Cappellacci- per la Sardegna, che registra tutto l’anno gli arrivi degli sbarchi fantasma dalla rotta algerina. Il Governo ha già colpevolmente ritardato la chiusura dei porti e degli aeroporti isolani che avrebbe arginato notevolmente la diffusione del coronavirus nell’isola e scongiurato lo sfollamento dalle Regioni più colpite. Ora non può addirittura consentire che, mentre gli italiani vedono limitata la propria libertà di circolazione, i trafficanti di esseri umani continuino a trasportare clandestini, con conseguenze drammatiche per la sicurezza pubblica e la salute dei cittadini. Dopo le promesse seguite all’approvazione del nostro ordine del giorno del 2018 né il primo né il secondo Governo Conte hanno prodotto uno straccio di risultato. Sto presentando un’interrogazione – ha concluso Cappellacci- perché chi governa non può continuare a fuggire dalla responsabilità di decidere”.