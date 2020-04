“Sono uscito di casa per andare a comprare le sigarette e ho percorso tutta questa strada per evitare il controllo di una pattuglia dei carabinieri”. Lo ha scritto nero su bianco sul modulo di autocertificazione il 55enne fermato questa mattina dalla polizia stradale di Cagliari mentre si spostava in auto lungo la statale 130 da Sinnai a Decimomannu, nel Cagliaritano.

L’uomo è stato fermato durante i controlli particolarmente rafforzai per i giorni di festa di Pasqua e Pasquetta con oltre 300 pattuglie in strada tra polizia di Stato, Polstrada, Carabinieri, polizia municipale, Guardia di finanza e Corpo Firestale. Ieri il 55enne era stato sanzionato dai carabinieri perché trovato in auto fuori casa e alcuni giorni prima dalla Guardia di finanza. Oggi ha tentato di percorrere più strada nel tentativo di eludere i posti di controllo ma è stato fermato dalla Stradale. Oltre alle multe precedenti, adesso dovrà pagarne una di quasi 500 euro.