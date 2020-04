Il Presidente della Regione, Cristian Solinas, ha firmato la nuova ordinanza sulle misure restrittive in Sardegna.

Dopo aver annunciato la stretta durante la consueta conferenza stampa a cui non risponde alle domande dei giornalisti, ha deciso di tenere tutto chiuso, comprese le attività che il Governo nazionale aveva deciso di riaprire come librerie cartolibrerie, negozi per bambini.

“Non ci sono ancora i presupposti per una riapertura, con queste parole aveva preannunciato l’ordinanza approvata nella tarda serata di ieri.