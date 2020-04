Causa del malinteso sulla lettura dei dati è una slide poco chiara inserita all’interno del documento contenente i grafici di diffusione del virus. Il grafico, infatti, viene titolato “Distribuzione per luogo di esposizione” senza chiarire che si tratta del dettaglio di quel 24% di contagiati tra i sanitari.

Lo specifica, però, il presidente Solinas durante la conferenza stampa, spiegando che il dato si riferisce al personale sanitario, in riferimento alla precedente slide illustrata:

Il presidente della Regione quindi intendeva dire che di quel 24% di contagi avvenuti tra operatori sanitari, circa l’84,7% è avvenuto in strutture ospedaliere e RSA:

Non sono comunque buone notizie per la nostra Isola: il 24%, cioè quasi un quarto dei contagi totali in Sardegna, rimane una percentuale elevatissima, proprio perché a essere colpiti più di altre categorie sono medici e operatori sanitari, ovvero la prima linea del fronte anti-virus.

Lo sanno bene i medici del Policlinico di Monserrato, dove cresce la preoccupazione per via del contagio esponenziale registrato in queste ultime settimane. Una dura lettera è stata indirizzata a Solinas per chiedere che il Presidio ospedaliero venga isolato e che venga predisposto di un reparto “COVID”.