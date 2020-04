Paura a Cagliari per un’anziana signora. La donna si trovava a casa sua quando, a un certo punto, si è ritrovata un uomo, dall’aspetto trasandato, che rovistava tra la sua roba in salotto. Il ladro, secondo la vittima, è entrato scavalcando la recinzione del giardino, approfittando del fatto che il portoncino fosse stato lasciato aperto.

Non appena si è accorto di essere stato scoperto, l’uomo è uscito subito dalla casa e la signora, pensando avesse bisogno di aiuto, in un gesto di carità lo ha richiamato per regalargli dei soldi che ha accettato, subito prima di dileguarsi.

È in quel momento che l’anziana si è resa conto che il suo cellulare, appoggiato sul divano del salotto, era sparito.

L’uomo, grazie alla descrizione fatta dall’anziana signora, è stato riconosciuto e bloccato in via Schiavazzi. Il 36enne cagliaritano, già noto alla Polizia per i suoi numerosi precedenti reati contro il patrimonio, è stato scoperto in possesso del cellulare appena trafugato, che poi è stato restituito alla vittima.

Il ladro è stato arrestato ed è in attesa dell’udienza per direttissima. Inoltre, è stato sanzionato anche per la violazione delle disposizioni anti COVID-19.