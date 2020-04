Sindacati sul piede di guerra. La Cisl Fp Sassari ha scritto una lettera al Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, Giovanni Maria Soro, lamentando delle smentite, da parte dell’Aou stessa, circa le richieste e le segnalazioni mai ascoltate provenienti dal Segretario della Cisl Fp Antonio Monni.

Nel comunicato stampa diramato, Monni denuncia come alcune delle smentite da parte dell’ufficio stampa “tendano a minimizzare i fatti e in taluni casi a negare ciò che i testimoni, Medici, Infermieri, Oss, Tecnici ed Ausiliari, raccontano”.

Uno dei problemi lamentati dalla sigla, citato nel comunicato, riguarda un caso di decesso avvenuto recentemente nell’unità operativa di Geriatria e Gastroenterologia dell’ospedale sassarese e non, come sostiene l’ufficio dell’Aou, in Malattie Infettive.

“La paziente – si legge nel comunicato della Cisl Fp di Sassari – non è deceduta in malattie infettive ma nell’unità operativa di geriatria e gastroenterologia. I ricoveri non sono stati sospesi, tant’è che dopo il decesso e fino alla giornata di lunedì 13 sono stati inseriti dal Pronto soccorso ben quattro ricoveri; la sanificazione è stata eseguita sommariamente e non in tutto il reparto, tra l’altro dopo la nostra protesta sulla stampa”.

In conclusione, scrive segretario Monni, “invito e sollecito il Commissario Soro all’ascolto e soprattutto ad avviare e condividere regole certe e relazioni sindacali esigibili, attraverso le quali confrontarci e decidere insieme le strategie organizzative e, sarebbe anche ora, dare applicazione agli istituiti contrattuali incentivanti da destinare a tutte quelle donne e uomini che si stanno adoperando per fronteggiare l’emergenza e prendersi cura dei cittadini e talvolta, purtroppo, anche dei nostri colleghi”.