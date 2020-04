In totale sono stati 232 i controlli effettuati in città dalla polizia locale nelle giornate di Pasqua e Pasquetta: 230 hanno riguardato pedoni e automobilisti, 2 invece quelli svolti in attività commerciali. Nello specifico, domenica sono state ritirate 84 autocertificazioni, mentre lunedì le verifiche sono state 148.

Le sanzioni inflitte sono state 8 (una domenica, le restanti lunedì), tutte a carico di persone trovate fuori casa senza che lo spostamento fosse giustificato da comprovate necessità.

Ad oggi sono circa 6 mila gli accertamenti compiuti a Nuoro dalla polizia locale, 15 le persone incorse nelle sanzioni previste.