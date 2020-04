Numerosi i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro a Pasqua e Pasquetta per contrastare il mancato rispetto delle disposizioni nazionali e regionali per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19. In occasione delle festività pasquali infatti i Carabinieri hanno ulteriormente incrementato il numero di pattuglie impiegate per il contenimento dell’emergenza in atto.

Nonostante i continui appelli a non uscire se non per comprovate esigenze, sono state contestate numerose violazioni che hanno comportato sanzioni amministrative per un valore complessivo superiore a 40.000 euro. Oltre ad autocertificazioni assenti o non veritiere e persone al di fuori del territorio comunale di residenza, qualcuno ha anche tentato di allontanarsi.

I Carabinieri di Siniscola hanno anche denunciato due persone perché sorprese alla guida in evidente stato di ebbrezza alcolica. Ai due, oltre all’immediato ritiro della patente, è stato sequestrato l’autoveicolo ai fini della confisca. Oltre ai controlli, che proseguiranno senza soluzione di continuità, i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, quotidianamente, stanno sensibilizzando il maggior numero di persone al rispetto delle regole, per la salvaguardia di tutti.