Incidente stradale sulla S.P. 17, tratto Ottana-Bolotana, località “Bardosu”. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer è intervenuta questo pomeriggio intorno alle 15,50 a seguito di uno scontro fra due automezzi.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Ottana, un articolato Scania e una Ford Focus sono andati in collisione. A avere la peggio sono stati i passeggeri dell’autovettura Ford, due uomini originari del capoluogo nuorese di 54 e 38 anni, che hanno riportato contusioni varie, ma non sono in pericolo di vita.

Dopo le prime cure sul posto, sono stati trasportati all’ospedale San Francesco di Nuoro dal servizio sanitario 118. Sul posto i Carabinieri di Ottana per i rilievi.