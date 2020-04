Monito dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (Egas) al gestore idrico Abbanoa per richiamare l’attenzione sulla proroga, fino al 3 maggio, del blocco delle procedure di sospensione della fornitura dell’acqua per morosità, nell’ambito delle misure messe in campo per contrastare le criticità legate al Covid-19.

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) – ricorda in una missiva il presidente Egas Fabio Albieri – conferma inoltre che dovranno essere rialimentate le forniture di acqua eventualmente sospese o disattivate dal 10 marzo scorso.