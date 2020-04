Oltre 530 auto e 350 persone controllate, 22 sanzioni amministrative elevate. E’ il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia in provincia di Oristano nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

La Questura di Oristano ha previsto un’intensificazione dei servizi di controllo su tutto il territorio provinciale, predisponendo mirate attività di prevenzione finalizzate ad assicurare il rispetto da parte dei cittadini delle misure previste dal Governo per il contenimento dei contagi da Covid-19 e scongiurare assembramenti di persone nei tradizionali luoghi di aggregazione e spostamenti non giustificati da ragioni di stretta necessità.

Ai servizi, assicurati dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e da pattuglie e agenti in borghese della Questura, hanno partecipato anche gli equipaggi della Sezione Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna. Tra i multati, un gruppo di persone che, nel corso dei servizi di controllo del territorio, è stato sorpreso in un’abitazione privata mentre festeggiavano la Pasquetta. La volante, giunta sul posto, ha accertato che cinque persone erano residenti in altre località e che si erano recate, con i figli minori, presso l’abitazione di un amico per festeggiare.

Nel corso dei servizi, le pattuglie impiegate hanno anche verificato che tutti gli esercizi commerciali, eccenzion fatta per le farmacie e le parafarmacie di turno, in ossequio alle misure di contenimento, risultavano chiusi e, pertanto, non sono state riscontate violazioni.