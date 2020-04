Ci ritroviamo dopo aver trascorso un weekend pasquale all’insegna dell’Alta Pressione. Pasqua che però, come previsto, proponeva un aumento delle nubi stratiformi, nuvolosità giunta sulla nostra regione in seguito a un approfondimento ciclonico sulla Penisola Iberica.

La nuvolosità è diventata più consistente tra Pasquetta e la giornata di martedì, quando tra l’altro non è mancata occasione per sporadici acquazzoni.

Ma non c’è stato un vero e proprio cedimento anticiclonico, difatti in queste ore stiamo registrando nuovamente un rafforzamento della struttura e nei prossimi giorni tornerà a riproporsi con forza. Stiamo parlando del promontorio nord africano, che porterà con sé venti di Scirocco e un netto aumento delle temperature.

Tra giovedì e domenica, quindi nell’arco del fine settimana, i termometri raggiungeranno localmente punte di 27-28°C, specie nei settori occidentali e interni della Sardegna. Un contributo in tal senso arriverà come detto anche dal vento di Scirocco, che sfrutterà i rilievi per scendere dai pendii nettamente più caldo. Ma lo stesso Scirocco annuncerà un progressivo cambiamento che potrebbe subentrare gradualmente a partire da domenica, allorquando ci aspettiamo nuovamente un aumento della nuvolosità alta e sottile.

Nubi che dovrebbero preannunciare una depressione afro-mediterranea in ingresso a inizio della prossima settimana, difatti i modelli matematici ad alta risoluzione danno come probabile un severo peggioramento delle condizioni meteo. Ma torneremo sull’argomento nei prossimi giorni.

In collaborazione con MeteoSardegna