In Veneto continua a salire il numero dei contagi per Coronavirus: anche questa mattina sono stati registrati 110 nuovi casi, per un totale di 14.624 positivi.

Il dato emerge dall’ultimo report della Regione, report che riporta anche un aumento delle vittime, con 7 nuovi decessi, che porta il totale a 940 (tra ospedali e Rsa).

Buono il trend invece a Venezia e Rovigo che, oltre al cluster di Vo’, segnano zero nuovi contagi.