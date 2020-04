Qualche giorno fa l’Arera ha comunicato che nel secondo trimestre del 2020 le bollette di luce e gas subiranno un forte ribasso. Un calo, quello a cui assisteremo nei prossimi mesi, dovuto alla riduzione dei consumi legata al lockdown per l’emergenza Coronavirus.

L’Autorità ha calcolato che, in virtù di una riduzione del -18,3% per l’elettricità e del -13,5% per il gas, una famiglia in regime di tutela potrà risparmiare circa 184 euro all’anno. Una buona notizia, certo, che però si riferisce ad una situazione destinata ad evolversi.

La fase 2 è infatti allo studio ed è sempre più vicina una ripresa quantomeno graduale delle attività produttive, con un conseguente aumento dei consumi. Sarà quindi inevitabile l’arrivo di nuovi rincari in bolletta, e addio risparmio.

È quindi giusto chiedersi se sarà ancora conveniente rimanere nel mercato di maggior tutela. Passando al mercato libero, infatti, sono molte le offerte luce e gas a prezzi vantaggiosi tra le quali è possibile scegliere assicurandosi un notevole risparmio.

Scopri le migliori offerte luce e gas del mercato libero

Per capire quale tipo di offerta si adatta meglio alle tue esigenze, il primo passo è conoscere nel dettaglio le promozioni disponibili. Puoi farlo con il comparatore Prezzogiusto, lo strumento che ti aiuta a confrontare le migliori tariffe del mercato libero e mette a tua disposizione dei consulenti specializzati in grado di fornirti informazioni e consigli su misura gratis e senza impegno.