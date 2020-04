Venerdì 9 ottobre il Covo Club porta i Mudhoney in concerto al TPO di Bologna per l’unica data italiana del loro tour 2020.

La band di Seattle, portabandiera del grunge americano da più di trent’anni, presenterà al pubblico l’EP “Morning In America”, uscito il 20 settembre 2019 per Sub Pop Records.

Il live dei Mudhoney farà parte della rassegna COVO CLUB 40 YEARS FESTIVAL prevista per l’autunno 2020, dove i grandi artisti che hanno calcato il palco del Covo, insieme a prestigiosi nomi e nuove promesse della musica italiana e internazionale, celebreranno questo anniversario unico in Italia