Fiamme alla periferia di Uta. Ancora non si conoscono le cause che hanno scatenato l’incendio, ma una squadra dei vigili del fuoco è sul posto per spegnere le fiamme.

A bruciare, ma ancora non è stata data la conferma dagli operatori, sterpaglie e tubi di plastica. Intanto il fumo, denso e nero, è visibile da diversi chilometri.