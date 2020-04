La polizia locale di Sassari ha fermato e denunciato un uomo mentre aggrediva una donna per strada, in piazza Castello, insultandola, minacciandola e tentando di colpirla. Gli agenti della stazione mobile che si trova nella parte alta della piazza sono intervenuti prima che l’aggressore potesse far del male alla sua vittima.

L’uomo è stato denunciato e sanzionato anche per l’inosservanza alle norme per limitare la diffusione del Covid-19. Stesso rilievo è stato sanzionato in altre sette occasioni.

Tra i destinatari una coppia uscita di casa per andare a fare la spesa e una andata a passeggiare e individuata grazie al drone.