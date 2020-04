Grigliata e calcetto abusivi per una quarantina di agenti del penitenziario di Sollicciano di Firenze, durante la giornata di Pasquetta. La festa sarebbe avvenuta in un cortile della struttura, con la presenza dei familiari degli agenti mentre altri due poliziotti penitenziari, in divisa, avrebbero pattugliato la zona a bordo di un’auto.

“Siamo in fase di accertamenti interni, stiamo cercando di capire cosa è successo – afferma il direttore del penitenziario, Fabio Prestopino -. Qualcosa di non regolare pare che ci sia stato, si è trattato di una riunione inopportuna, non autorizzata, né a me comunicata”.