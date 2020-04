I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno arrestato un 34enne e un 24enne, entrambi di San Vito, e con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio i militari, impegnati in un servizio di controllo per il rispetto delle norme per il contenimento del coronavirus, hanno visto una macchina che sfrecciava a forte velocità e hanno deciso di fermarla. Ne è scaturito un breve inseguimento terminato nel parcheggio di un supermercato.

Nel corso della perquisizione del veicolo e la successiva domiciliare, sono stati trovati 1 kg di marijuana e 195 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. I due sono stati arrestati. Stamani gli arresti sono stati convalidati e il giudice ha deciso per gli arresti domiciliari per il 24enne, mentre il 34enne è stato rimesso in libertà, in attesa dell’udienza per i termini di difesa fissati per il 20 aprile.