Non vogliono indietro il rimborso per la vacanza in Sardegna che, a causa dell’emergenza coronavirus, non faranno più. È il loro gesto di solidarietà di una coppia di turisti tedeschi verso l’albergatore.

“Pensiamo – hanno scritto in una garbatissima e-mail ad un hotel di Fluminimaggiore (Sud Sardegna) il cui direttore ha pubblicato la foto su Fb – che voi avete problemi di finanza quando turisti non vengono. Per questo vogliamo rinunciare al denaro già pagato”.

A conclusione della lettera, tirata d’orecchie al proprio governo. “Ci vergogniamo che la Germania non vuole aiutare l’Italia con Eurobonds – scrivono – speriamo che i nostri politici cambino presto opinione”.

Morale della favola: “potete tenere i 300 euro”. E, tra parentesi, precisano: “regalo”. I due avevano prenotato la vacanza dal 9 al 16 giugno. Ma, a malincuore, hanno deciso di rinunciare. “Siamo anziani – dicono – non è possibile venire senza rischio”. Appuntamento solo rimandato: “Abbiamo visto il vostro hotel su internet e ci è piaciuto molto: speriamo di vederci il prossimo anno. Se possibile”. Poi una riflessione. “Ci dispiace tanto che in Italia abbiate tante morti. Vi auguriamo salute”. Il gestore – contattato dai giornalisti – vuole mantenere un profilo basso e preferisce non commentare. Come dire: è una lettera – e un bel gesto – che si commenta da solo.