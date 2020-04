È stata montata all’esterno dell’ospedale San Martino di Oristano, nel piazzale adiacente all’ingresso posteriore, una tenda nella quale sarà allestita la Sala prelievi da campo, con lo scopo di ripristinare l’attività del Laboratorio Analisi non urgente su prenotazione, e di farlo in condizioni di sicurezza, evitando che gli utenti entrino in ospedale.

La tensostruttura sarà utilizzata anche per avviare il progetto di screening su tutto il personale sanitario, sia ospedaliero che territoriale, grazie al quale potranno essere rilevate eventuali positività al Covid-19.

Ad aver messo a disposizione e montato la tenda sono state la società cooperativa Agricola Campidanese e “L’Orto di Eleonora”, a cui va il ringraziamento da parte della direzione della Assl di Oristano. Intanto sono arrivati nuovi termometri a raggi infrarossi che permetteranno, a partire dai prossimi giorni, di presidiare gli ingressi di ospedali e poliambulatori ed effettuare qui un ulteriore filtro (attualmente i termoscanner sono utilizzati all’ingresso dei singoli reparti ospedalieri) su tutti i pazienti, dipendenti e visitatori che quotidianamente si recano nelle strutture sanitarie: i soggetti a cui sarà rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi saranno rimandati a casa e sarà compilata una scheda a loro carico, che verrà inviata al medico di medicina generale.