“La partecipazione associativa nel sociale, nella cultura e nello sport, nella nostra storia ha sempre rappresentato una scuola di democrazia. Proprio grazie alla possibilità di agire in modo flessibile, senza essere ingessate dalla burocrazia, le libere associazioni hanno da sempre favorito la collaborazione istituzionale e la capacità di rivendicare presso le istituzioni interventi più efficaci di programmazione su temi di politica sociale, ambientale, culturale e sportiva”. Secondo Massimo Piludu, Presidente Comitato Provinciale Città Metropolitana Cagliari CSAIN – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – il rischio è che “la troppa burocrazia limiti il vero senso democratico”

“E oggi?” scrive ancora Piludu. “Purtroppo miriadi di associazioni rischiano di restare intrappolate nel formalismo, costrette non solo a sospendere le abituali attività sociali a favore della propria comunità, ma anche i necessari adempimenti amministrativi oggi difficilmente gestibili in questa situazione emergenziale carente di direttive adeguate, come per esempio posticipare le assemblee dei soci per approvare i bilanci sociali, il rinnovo delle cariche di direttivo necessarie, ad esempio a causa di dimissioni. Come risolvere? Molte associazioni, nonostante le difficoltà, continuano a lavorare, mettendosi a disposizione del volontariato e la promozione sociale. Lo sport, anche a casa, si pratica con lezioni telematiche a distanza condotte dai tecnici e con le competizioni o “challenge” che stimolano e attivano corpo e mente di tutti gli appassionati”.

“Considerato che le nuove fasi di riapertura saranno lente e graduali e gli incontri personali saranno comunque caratterizzati da una definita distanza fisico-sociale, occorre ripensare a modalità e disposizioni che continuino a garantire la forma democratica e libera delle associazioni tramite il supporto di adeguati strumenti informatici. Le tecnologie ci sono, dall’identità legale digitale alle riunioni telematiche tramite le più moderne app. Chiediamo ora direttive su una auspicata semplificazione delle procedure legate soprattutto alle gestione amministrativa. Indicazioni operative legate a diversi adempimenti amministrativi difficili da gestire in questa situazione emergenziale, come per esempio: l’approvazione dei bilanci, la gestione nelle spese per riorganizzare e mettere in sicurezza gli impianti, il rinnovo delle cariche sociali”.

“Come Comitato ci siamo autonomamente già attivati e procediamo al tesseramento telematico dei nostri soci, grazie anche all’apposita app Csain scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone o pc, assieme alle associazioni affiliate. Abbiamo anche attivato due sportelli online gratuiti per i nostri associati per supportarli psicologicamente e dal punto di vista nutrizionale in questa fase di emergenza Covis19”.