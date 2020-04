“L’Austria riapre, lo stesso la Francia e tanti altri Paesi europei: non vorrei che si scatenasse una vera guerra commerciale”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Rtl 102,5.

“Lavoro con il governo che c’è, ma è chiaro che per ricostruire c’è bisogno della collaborazione di tutti. Se decidi di far da solo non farmi fare 5 riunioni per parlare di proposte che poi mi vengono bocciate. Per ricostruire serve il meglio: lascio ai cittadini stabilire se questo è il meglio. Ma non è il momento di entrare nel merito”.