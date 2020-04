A causa del divieto di assembramento di massa che è stato imposto dal governo tedesco sino al prossimo 31 agosto a causa del Covid-19, tutti i concerti e i festival dovranno dunque essere rimandati o annullati.

Il Wacken Open Air attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sui social ha annunciato di aver annullato l’edizione 2020:

Cari Metalheads,

ieri, il governo tedesco ha deciso che a causa della pandemia da coronavirus non sarà permesso alcun assembramento di massa fino al prossimo 31 agosto 2020.

Stiamo affrontando una situazione senza precedente nei nostri 30 anni di storia: è con cuore gonfio di dolore che dobbiamo annunciare che quest’anno non ci sarà alcun WACKEN OPEN AIR.

Il nostro gruppo in questi ultimi mesi ha lavorato intensamente sul festival e la maggioranza di noi è decisamente delusa che non ci sia permesso di celebrare assieme a voi.

Questo ordine amministrativo ci colpisce pesantemente e avremo bisogno di un po’ di tempo per digerire tale cattiva notizia.

Nonostante ciò supportiamo appieno la decisione del governo tedesco in questa situazione difficile per l’intero pianeta.

La vostra salute e incolumità è sempre stata e sempre sarà la nostra priorità principale.

Noi, in qualità di promoter, siamo quindi destinati a prendere una responsabilità ancor maggiore del solito e dobbiamo seguire le istruzioni degli esperti.

Per quanto riguarda il WACKEN OPEN AIR 2021 e le opzioni per coloro i quali sono già in possesso di biglietti, vi faremo sapere tutto appena possibile, ma vi chiediamo un attimo di pazienza mentre vi lavoriamo sopra.

Vi ringraziamo per la fiducia che ci accordate in questo periodo così senza precedenti per tutti noi.

Restate in Salute- In Metal We Trust!