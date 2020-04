Nel cimitero di Soisy sous Montmorency, piccolo comune a pochi km da Parigi, è stato celebrato un funerale diverso dal solito a causa delle restrizioni per il coronavirus: accanto della defunta, una donna morta a 87 anni, c’erano il prete e i tre, quattro, parenti più stretti, gli altri familiari e amici hanno partecipato online.

Il collegamento è stato organizzato tramite un “meeting” su una delle piattaforme utilizzate per le videochiamate di gruppo: un parente al cimitero ha ripreso la cerimonia trasmettendola in diretta streaming. I familiari che sarebbero partiti per andare a dare l’ultimo saluto all’anziana sono dovuti rimanere a casa, come una congiunta che sta a Palermo. “In tempi normali avrei fatto di tutto per essere lì e dare un ultimo saluto alla mia adorata zia – aggiunge – ma l’emergenza Coronavirus sta modificando le nostre abitudini anche negli ambiti più impensabili fino a qualche tempo fa”.