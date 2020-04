Al via all’Università di Cagliari alle prime lauree online: nel corso di laurea magistrale in Scienze della Natura verranno effettuate tre discussioni a distanza.

“L’Ateneo cagliaritano ancora una volta, grazie al senso dell’istituzione e dell’appartenenza di tutto il personale tecnico amministrativo e docente, ha superato tutte le difficoltà per consentire ai nostri studenti e alle nostre studentesse di laurearsi senza dover pagare lo scotto del coronavirus – afferma la Rettrice Maria Del Zompo – Tutti, lavorando insieme, siamo orgogliosi di contribuire sia con le lezioni (ormai tutte attivate) sia con gli esami di profitto al raggiungimento dell’obiettivo di ogni iscritto. L’Ateneo non farà perdere un solo giorno ai nostri iscritti e alle nostre iscritte per colpa del Covid”.

Riguardo alle lauree triennali Emanuele Angioni ha discusso con il professor Sandro Demuro la tesi dal titolo “Valutazione preliminare dello stato ambientale e dell’analisi degli impatti antropici del sistema di spiaggia-duna di Cala Corsara, Matteo Francesco Muntoni ha discusso con la prof.ssa Susanna Salvadori la tesi su “Ricovero e cura della Caretta caretta L. nel CRTM della laguna di Nora”, mentre Augusta Tiddia ha discusso la tesi su “La Famiglia delle Labiatae nella tradizione popolare della Sardegna”, con la prof.ssa Maria Caterina Fogu. Camilla Re ha invece conseguito la laurea magistrale discutendo la tesi su “GEOGARDEN: proposta progettuale di un percorso didattico sulla storia geologica della Sardegna”.

Infine la laureanda Augusta Tiddia di Gonnosfanadiga ha discusso il suo lavoro di tesi sulle piante etnobotaniche nella tradizione popolare sarda, ospite nei locali del Comune di Gonnosfanadiga. Il sindaco di Gonnosfanadiga, Fausto Orrù, ha messo a disposizione della giovane i servizi ed i locali del Comune permettendo così la buona riuscita del collegamento online.