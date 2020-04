Il Codancons ha presentato una denuncia alla Procura di Sassari per omicidio plurimo doloso. “I decessi a Casa Serena di Sassari e a Casa Gardenia di Ossi sono stati una strage voluta, dolosa, con disprezzo criminale degli anziani, si arresti chi non ha adottato misure a tutela dei pazienti e li ha mandati a morire”, scrivono in una nota stampa.

Si tratta di una delle tante presentate che convogliano in un fascicolo aperto dal procuratore Gianni Caria e affidato al sostituto procuratore Paolo Piras, esperto di reati in ambito sanitario, che con la collaborazione di Nas e Spresal coordina le quattro inchieste relative al Santissima Annunziata di Sassari, all’Antonio Segni di Ozieri e alle Rsa e case di riposo del territorio. Al momento nessuno è indagato, i reati ipotizzati sono omicidio colposo ed epidemia colposa. Col passare dei giorni aumentano pazienti e loro parenti che chiedono alla magistratura sassarese di fare chiarezza sulla gestione dell’emergenza sanitaria nel nord Sardegna.

L’affondo del Codancons sui due centri residenziali per anziani di Sassari e Ossi s’inserisce in questo quadro. “Non è un’epidemia casuale, ma una strage – afferma l’associazione – anziani, persone invalide e non autosufficienti, i più fragili tra i fragili, avrebbero dovuto essere al sicuro ma sono venute a contatto col virus, che in molti casi ha aggravato le loro condizioni e li ha condotti alla morte, trasformando i luoghi di assistenza in pericolosissimi focolai”. L’associazione chiede “di perseguire penalmente i responsabili di contagi e decessi avvenuti nelle Rsa per l’incapacità nel gestire l’emergenza”. Si tratta di “mancata adozione dei provvedimenti previsti per affrontare l’emergenza coronavirus”, e il reato è “omicidio plurimo con dolo eventuale”. Per il presidente Carlo Rienzi “le tante carenze sul fronte delle misure a tutela degli anziani e le decisioni prese erano condanne a morte per gli anziani”.