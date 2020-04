Il Comune di Pula consegnerà a partire da domani 5mila mascherine chirurgiche e saranno completamente gratuite. Si potranno ritirare nella Scuola elementare di via Sant’Efisio per i cittadini residenti nel centro abitato di Pula, Is Molas e case sparse e a Santa Margherita nel portico della Chiesa, per gli abitanti della borgata, delle comunioni e dei condomini.

Le mascherine disponibili per nucleo familiare saranno due. La suddivisione delle persone per il ritiro, in modo da non creare assembramenti, è stata predisposta per cognome in ordine alfabetico. Gli orari di consegna saranno dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Ad occuparsi della consegna saranno i ragazzi del servizio civile supportati da dipendenti comunali e volontari. Chi non potesse uscire per ritirarle potrà mandare soggetti terzi, con una delega firmata del soggetto in questione.

I cittadini che sono attualmente in carico ai servizi sociali, o affetti da patologie e che effettuano accessi ospedalieri, potranno attendere le mascherine a casa propria. “Siamo molto soddisfatti di poter finalmente consegnare alla popolazione le mascherine anche a seguito del grande lavoro svolto per il loro difficile reperimento”, ha detto la sindaca Carla Medau.