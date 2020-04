Il Comune di Quartu Sant’Elena userà i soldi dei quartesi versati in donazione nel conto corrente aperto per far fronte all’emergenza Coronavirus, per mettere in sicurezza la popolazione e metterla in condizione di rispettare le misure imposte dalla Regione, tra le quali l’utilizzo obbligatorio della mascherina all’interno degli esercizi commerciali.

Ancora non sono chiare le modalità attraverso le quali verranno distribuite. La raccolta fondi è aperta e le donazioni possono essere fatte sul conto corrente intestato al Comune di Quartu Sant’Elena – Raccolta fondi emergenza Coronavirus, avente IBAN IT62 J030 6943 9571 0000 0300 020.