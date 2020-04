Il Comune di Tempio Pausania attiva la consegna porta a porta delle mascherine. Nel prossimo fine settimana e nei giorni dopo i dispositivi di protezione acquistati dall’amministrazione saranno consegnati nelle case dei tempiesi dal personale incaricato da Ambiente Italia. Ne saranno assegnate due a famiglia.

“In questi giorni difficili e grazie al supporto di Ambiente Italia siamo riusciti a organizzare la distribuzione a domicilio di un numero consistente di mascherine da distribuire alla popolazione”, racconta il vicesindaco Gianni Addis.

“Sono destinate primariamente a chi ancora non ne dispone e ne ha necessità per poter andare a lavoro o per altre esigenze previste dalle norme di contenimento”, aggiunge il vicesindaco, ricordando che “la prima regola di questa emergenza è il distanziamento di sicurezza”.