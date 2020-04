Un ospite a sorpresa ha fatto la sua comparsa alla Fiera di Cagliari: il ninja Radja Nainggolan ha aiutato la Caritas a distribuire pasti ai tanti cagliaritani travolti dalle conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus

Non una comparsata: il calciatore ha infatti trascorso la mattinata occupandosi della procedura di registrazione delle famiglie in difficoltà e nella distribuzione dei beni di prima necessità. Ma non sarà l’unico giocatore del Cagliari: la Caritas è in attesa di altri compagni di squadra del ninja.

“Una risposta concreta – spiega il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai – di fronte a un’emergenza che ha fatto emergere una povertà latente: quella di persone che vivono di lavori saltuari o stagionali: un numero significativo di famiglie che si trovano oggi nella necessità di soddisfare i bisogni primari, quali l’alimentazione».