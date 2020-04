Il bambino resterà affidato ad entrambi i genitori, anche se il papà ha abbracciato la fede dei Testimoni di Geova e qualche volta l’aveva portato alle assemblee del culto.

La Prima sezione civile del Tribunale di Cagliari ha rigettato la richiesta di affidamento esclusivo presentata da una donna cagliaritana, rappresentata dall’avvocatessa Carla Itria Bellu. Ribadendo il principio di libertà religiosa dei genitori, il Collegio presieduto dal giudice Ignazio Tamponi ha confermato l’affidamento congiunto: la mamma riteneva che l’ex marito (difeso dai legali Raffaele Di Tucci e Marcello Rifici) non fosse più idoneo come genitore per il solo fatto che si era avvicinato alla religione dei Testimoni di Geova e che – in qualche occasione – avesse portato il figlio minorenne nella Sala del Regno (il luogo di culto della Congregazione).

I giudici hanno ritenuto che non sia stato provato alcun pregiudizio della capacità genitoriale e che l’aver portato il figlio nei luoghi del culto “non comportava alcuna prognosi negativa in ordine alla sua idoneità di genitore”. Per una decisione così importante come l’affidamento esclusivo, inoltre, non può essere ritenuto determinate il solo fatto di aver portato il bimbo nei luoghi di culto dei Testimoni di Geova. “Ogni differente valutazione – si legge nella sentenza – presupporrebbe al tempo stesso una valutazione di preferibilità di un orientamento religioso rispetto a un altro”.