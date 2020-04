“Era proveniva dal reparto di Medicina del Policlinico di Monserrato il paziente riscontrato positivo al reparto di neurologia del Brotzu”, ad affermarlo è Mauro Pili, leader di Unidos.

“Il Policlinico di Monserrato e in particolar modo il reparto di medicina si conferma epicentro di un possibile focolaio nella sanità cagliaritana, insieme a questo caso che ha rischiato di mettere in crisi uno dei reparti più delicati del Brotzu si deve registrare anche il trasferimento qualche giorno fa di un paziente risultato positivo dal policlinico all’Hospice di via Jenner a Cagliari”, prosegue Pili su Facebook.

“Una situazione che sta generando grande allarme tra i sanitari e che ha visto una denuncia puntuale di dieci primari direttori del policlinico che hanno chiesto di bloccare gli accessi al Policlinico sino alla stabilizzazione della situazione con test a tappetto nella struttura sanitaria“, conclude Pili.