Dopo la comunicazione del governo tedesco sul blocco degli eventi fino al 31 agosto 2020, il Summer Breeze Open Air ha diffuso il seguente aggiornamento:

Cari fan e amici del Summer Breeze Open Air,

Stiamo ovviamente seguendo gli sviluppi della situazione legata al coronavirus e le ultime notizie di oggi come la conferenza stampa della cancelliera Merkel. Possiamo capire che queste notizie siano spiacevoli per molte persone.

Vi avevamo promesso che stavamo lavorando a pieno regime per trovare soluzioni ad ogni possibile scenario futuro e vi avevamo anche detto che avremmo rispettato le decisioni delle autorità locali e del ministero della salute.

Oggi vi chiediamo semplicemente di darci ancora un po’ di tempo per valutare questa nuova situazione e prepararci per darvi informazioni precise circa i biglietti e le varie opzioni.

Pubblichereno aggiornamenti su www.summer-breeze.de/corona

Grazie a tutti per la comprensione e per il supporto”.

Il Summer Breeze 2020 era previsto per i giorni dal 12 al 15 agosto a Dinkelsbuhl.