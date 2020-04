Il Dipartimento della Salute dell’Ohio lascia il segno con un video sul distanziamento sociale che, con una semplicità disarmante trasmette l’importanza e l’efficacia della “distanza” per affrontare e vincere la battaglia contro il coronavirus. Lo stato dell’Ohio è stato tra i primi, in America, a dare all’epidemia la giusta importanza. Non è un caso che la risposta del governatore Mike DeWine al Covid-19 sia diventata un esempio elogiato anche dal Washington Post