Tamponi a pazienti e personale medico, questa la decisione presa in accordo tra l’Aias e l’Ats per la struttura di Decimomannu.

Dalle notizie una paziente che sta in struttura ha una leggera febbre e data l’emergenza in decine di strutture in tutta Italia, si è deciso di effettuare i tamponi a tutto il personale e ai pazienti presenti.